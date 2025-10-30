Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джей Джей Редик: «Ривз осознал, что “Лейкерс” — команда не только Леброна или Луки, но и его тоже»

В матче с «Миннесотой» (116:115) на счету легкого форварда 28 очков и 16 передач, а также победный бросок под сирену.

Источник: Спортс"

«Самым важным было то, что Остин сделал шаг вперед как лидер и осознал, что “Лейкерс” — команда не только Леброна или Луки, но и его тоже. В равной степени.

Я сказал ему, что у него больше не может быть никаких оправданий. Ты больше не тот молодой парнишка, которого не выбрали на драфте. Ты теперь ты один из тех самых парней. И он каждый день готов внимать указаниям, работать. Это потрясающе«, — пояснил главный тренер “озерников”.

В 5 матчах сезона Остин набирает 34,2 очка, 5,6 подбора и 10,0 передачи за игру.