Джей Джей Редик: «Ривз осознал, что “Лейкерс” — команда не только Леброна или Луки, но и его тоже»

«Самым важным было то, что Остин сделал шаг вперед как лидер и осознал, что “Лейкерс” — команда не только Леброна или Луки, но и его тоже. В равной степени.
Я сказал ему, что у него больше не может быть никаких оправданий. Ты больше не тот молодой парнишка, которого не выбрали на драфте. Ты теперь ты один из тех самых парней. И он каждый день готов внимать указаниям, работать. Это потрясающе«, — пояснил главный тренер “озерников”.
В 5 матчах сезона Остин набирает 34,2 очка, 5,6 подбора и 10,0 передачи за игру.