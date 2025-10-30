Зак Лавин: «Сделал много всего хорошего в “Чикаго”, жалею только, что не так много побеждал»

Знаю, что сделал много всего хорошего в «Чикаго», жалею только, что не так много побеждал. Но иногда приходится просто делать то, что можешь. Никто не хочет проигрывать, но действовать нужно с тем раскладом, который тебе достался, прилагая все силы. Считаю, что именно так я и поступал. Ценю все моменты, продолжу болеть за команду и организацию, кроме наших очных встреч.