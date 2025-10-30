Ричмонд
Лука Дончич близок к возвращению в строй

Главный тренер «озерников» Джей Джей Редик выразил надежду, что счет идет на дни.

Источник: Спортс"

«Рассчитываю, что это случится в какой-то из ближайшей пары матчей», — заявил Редик.

26 октября сообщалось, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» пропустит как минимум одну неделю. У словенца растяжение связок пальца левой руки и ушиб левой голени.