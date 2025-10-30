Майк Данливи о контракте Стива Керра: «Я уверен, что он останется, и мы договоримся»

И, думаю, Джо Лэйкоб [владелец клуба] тоже это говорил: если он будет тренировать здесь, мы хотим быть уверены, что он полностью вовлечен, что ему это действительно нужно. Сейчас Стив взял время, он сосредоточен на текущем сезоне, и мы это уважаем.
Я уверен, что он останется, и мы договоримся. Но это не типичная ситуация с тренером в последний год контракта. Это Стив Керр — особенный случай, и мы чувствуем себя комфортно с тем, где находимся.
Думаю, в итоге все будет улажено«, — заявил генменеджер “Голден Стэйт”.
Стив Керр: «В спорте у тренерской работы есть срок годности. Но я не чувствую, что мой истек».