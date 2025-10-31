Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чонси Биллапс нанял адвоката, ранее работавшего с Дональдом Трампом и сооснователем компании Aspiration

Как сообщает The Athletic, главный тренер «Портленда» привлек для своей защиты в федеральном расследовании адвоката Марка Мукаси.

Мукаси специализируется на защите по делам о «белых воротничках» и представлял интересы многих известных клиентов, включая бойца спецподразделения ВМС США Эдди Галлахера, оправданного по делу об убийстве в 2019 году, компанию Трампа по недвижимости и его благотворительную организацию.

Интересно, что Мукаси уже имел отношение к громкому делу, связанному с НБА: он представлял Джо Сэнберга — сооснователя компании Aspiration, фигурирующей в расследовании по поводу возможного нарушения потолка зарплат «Клипперс» при подписании Кавая Леонарда.

Напомним, Биллапс был арестован 23 октября в рамках федерального расследования. Ранее его интересы представлял адвокат Крис Хейвуд, который в день ареста заявил, что тренер будет оспаривать предъявленные обвинения.

Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря.