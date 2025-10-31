Чонси Биллапс нанял адвоката, ранее работавшего с Дональдом Трампом и сооснователем компании Aspiration

Мукаси специализируется на защите по делам о «белых воротничках» и представлял интересы многих известных клиентов, включая бойца спецподразделения ВМС США Эдди Галлахера, оправданного по делу об убийстве в 2019 году, компанию Трампа по недвижимости и его благотворительную организацию.
Интересно, что Мукаси уже имел отношение к громкому делу, связанному с НБА: он представлял Джо Сэнберга — сооснователя компании Aspiration, фигурирующей в расследовании по поводу возможного нарушения потолка зарплат «Клипперс» при подписании Кавая Леонарда.
Напомним, Биллапс был арестован 23 октября в рамках федерального расследования. Ранее его интересы представлял адвокат Крис Хейвуд, который в день ареста заявил, что тренер будет оспаривать предъявленные обвинения.
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря.