Виктор Вембаньяма набрал 27 очков и 18 подборов, «Сан-Антонио» впервые в истории начал сезон с пяти побед подряд

Виктор Вембаньяма отметился 27 очками (10 из 23 с игры, 1 из 5 трехочковых, 6 из 8 штрафных), 18 подборами, 6 передачами и 5 блок-шотами. Вембаньяма заблокировал хотя бы один бросок в 90-й игре подряд, что является четвертой по продолжительности серией в истории лиги.