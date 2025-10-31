Ричмонд
«Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)

В игре с «Голден Стэйт» на счету Роллинза 32 очка, 13 из 21 реализованных броска с игры, 5 из 7 трехочковых и 1 из 3 штрафных.

23-летний защитник, который начал свою карьеру в НБА в «Уорриорс» в сезоне-2022/23, обновил личный рекорд результативности (предыдущий — 25 очков в матче против «Нью-Йорка» несколько дней назад), а также отдал 8 результативных передач и собрал 3 подбора.

Майлз Тернер добавил 17 очков и 7 подборов, Коул Энтони — 16 очков.

Со стороны «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри — 27 очков (8 из 19 с игры). Джонатана Куминга записал на свой счет 24 очка и 8 подборов, Джимми Батлер — 23 очка и 11 подборов.

Проигрывая «-8» за пять минут до конца, «Уорриорс» сократили отставание до 104:106 после трехочкового Карри за 4 минуты до финальной сирены. Роллинс ответил своим трехочковым, положив начало рывку 11:2, который позволил «Милуоки» довести матч до победы — 120:110.

Примерно за час до начала матча «Бакс» объявили, что двукратный MVP Яннис Адетокумбо не сможет сыграть из-за боли в колене, он наблюдал за встречей со скамейки запасных.