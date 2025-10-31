«Милуоки» без Янниса Адетокумбо обыграл «Голден Стэйт», Райан Роллинз набрал 32 очка (рекорд карьеры)

23-летний защитник, который начал свою карьеру в НБА в «Уорриорс» в сезоне-2022/23, обновил личный рекорд результативности (предыдущий — 25 очков в матче против «Нью-Йорка» несколько дней назад), а также отдал 8 результативных передач и собрал 3 подбора.