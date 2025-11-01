Ричмонд
Джейлену Уильямсу потребовалась дополнительная процедура на конечном этапе реабилитации, форвард пропустит еще 2 недели

Форвард «Тандер» получил травму запястья перед прошлым плей-офф, перенес операцию после завоевания титула и теперь приближается к возвращению в состав.

На последнем этапе реабилитации Уильямсу пришлось пройти процедуру по удалению винта, мешавшего окончательному заживлению.

Следующее обследование баскетболист пройдет примерно через 2 недели.