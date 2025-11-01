Энтони Дэвис пропустит два следующих матча «Далласа»

Дэвис пройдет повторное обследование после возвращения «Мэверикс» из Мехико, где команде предстоит сыграть с «Пистонс» и «Рокетс».
Энтони травмировался в среду во встрече с «Индианой».
Звездный бигмен «Далласа» пропустит как минимум два матча после того, как МРТ-обследование выявило легкое растяжение левой икроножной мышцы.
