«Индиана» осталась без Оби Топпина как минимум на 3 месяца. Форварду предстоит операция на стопе

Форвард «Индианы» Оби Топпин перенесет операцию по восстановлению стрессового перелома пятой плюсневой кости правой стопы.

Состояние баскетболиста на предмет возвращения к играм будут оценивать не раньше 1 февраля.

Процедура пройдет в Нью-Йорке в понедельник, Топпину установят винт в стопу. В первых трех встречах сезона Топпин набирал в среднем 14,0 очка и 6,7 подбора.