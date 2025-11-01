Ричмонд
Лука Дончич раскачал защитника, заставив того потерять кроссовку

В одном из эпизодов матча «Мемфис» — «Лейкерс» Лука Дончич своими финтами заставил Винса Уильямса упасть руками на паркет, после того как у защитника «Гриззлис» слетела одна из кроссовок.

Источник: Спортс"

Словенец воспользовался возможностью для атаки, но не смог ее реализовать.

По итогам встречи «Лос-Анджелес» разобрался с соперником (117:112), а Дончич отметился 44 очками, 12 подборами и 6 передачами.