Шэмс Чарания об игроках, которые могут сменить команду: «Янг, Адетокумбо, Леброн»

"У Янга есть опция игрока на следующий сезон. Он может остаться, но интерес к его персоне на рынке точно есть. Есть еще Яннис. Ну и по ходу сезона всегда возникают какие-то другие имена.

Источник: Спортс"

А еще я не уверен в будущем Леброна. Мы до сих пор не знаем, где он окажется. Завершит ли он карьеру в «Лейкерс» или найдет другую команду? Тут большая неопределенность. Я не уверен, что он сам точно знает, чем все закончится.

Может ли он остаться в «Лейкерс»? Безусловно. Но после завершения сезона он станет свободным агентом. Так что, если он продолжит играть в принципе, есть вероятность, что он окажется где-то еще, потенциально. Но, возможно, продлится с «Лейкерс». Так я вижу", — заявил инсайдер ESPN.