Шэмс Чарания об игроках, которые могут сменить команду: «Янг, Адетокумбо, Леброн»

А еще я не уверен в будущем Леброна. Мы до сих пор не знаем, где он окажется. Завершит ли он карьеру в «Лейкерс» или найдет другую команду? Тут большая неопределенность. Я не уверен, что он сам точно знает, чем все закончится.
Может ли он остаться в «Лейкерс»? Безусловно. Но после завершения сезона он станет свободным агентом. Так что, если он продолжит играть в принципе, есть вероятность, что он окажется где-то еще, потенциально. Но, возможно, продлится с «Лейкерс». Так я вижу", — заявил инсайдер ESPN.