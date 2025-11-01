Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джоэл Эмбиид смазал потенциально победный трехочковый, «Филадельфия» проиграла первый матч в сезоне

«Филадельфия» ни разу за матч не выходила вперед по счету и за 1 минуту до конца четвертой четверти уступала 5 очков (103:108).

Трехочковый Ви Джея Эджкомба и бросок из-под кольца Тайриза Макси позволили сократить отставание до минимума (108:109).

После потери «Бостона» Макси мог вывести «Сиксерс» вперед, но его бросок не достиг цели. «Филадельфия» нарушила правила и отправила форварда «Селтикс» Джош Майнотта на линию штрафных.

Майнотт смазал обе попытки, и «Сиксерс», забрав подбор, получили шанс на последнюю атаку после тайм-аута.

В ней Квентин Граймс оказался под двойной опекой и на последней секунде передал мяч Джоэлу Эмбииду, который выбросил дальний трехочковый, оказавшийся неточным.