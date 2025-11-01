Брайан Уиндхорст: «Остин Ривз набирает очки и создает для партнеров. Это уровень суперзвезды, так играют Лука и Леброн»

В том матче у Ривза не особо и бросок пошел. Он играл против более крупного оппонента. Собственно, Макдэниелс хорошо справился в той игре. Но Остин при 24 попытках с игры создал 24 возможности для своих товарищей по команде, у него 24 передачи под бросок. Он создавал моменты для своих товарищей. Это уровень суперзвезды. Так играет Лука. Так играет Леброн. И Остин послал сигнал: «Я тоже так могу играть».