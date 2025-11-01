Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной

После матча центровой рассказал, что перед разминкой чувствовал скованность в спине, но к началу матча ему удалось размяться. По его словам, травма усугубилась во время розыгрыша аллей-упа в первой половине встречи. Эйтон заявил, что планирует быть в строю к матчу против «Майами».