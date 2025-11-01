Деандре Эйтон пропустил вторую половину матча с «Мемфисом» из-за проблем со спиной

После матча центровой рассказал, что перед разминкой чувствовал скованность в спине, но к началу матча ему удалось размяться. По его словам, травма усугубилась во время розыгрыша аллей-упа в первой половине встречи. Эйтон заявил, что планирует быть в строю к матчу против «Майами».
Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик пояснил, что Эйтон был готов вернуться на паркет в 4-й четверти, но тренер «не хотел рисковать», поскольку игрок и так пропустил много времени.
Во встрече с «Мемфисом» Эйтон успел набрать 9 очков. «Лейкерс» смогли победить в матче (117:112), хотя после первой половины они уступали 14 очков (55:69).