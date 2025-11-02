Андреас Пистиолис о крупной победе над «Локо»: «Когда сохраняем концентрацию и играем на 100%, способны доминировать над любой командой»

«Многократно говорил — когда мы сохраняем концентрацию и играем на 100%, то способны доминировать над любой командой. Сегодняшняя игра — отличное доказательство. Во второй игре подряд мы одержали победу над сильным соперником, не оставив ему шансов. Сегодня проявили себя в защите, поддерживали концентрацию на протяжении всех 40 минут», — заключил главный тренер ЦСКА.