Андреас Пистиолис о крупной победе над «Локо»: «Когда сохраняем концентрацию и играем на 100%, способны доминировать над любой командой»

Армейцы разгромили «Локомотив-Кубань» на своей арене с разницей в 40 очков (104:64).

Источник: Спортс"

Москвичи в первый раз в сезоне взяли планку в 100 очков и одержали 6-ю победу подряд (самая длинная серия в чемпионате).

«Многократно говорил — когда мы сохраняем концентрацию и играем на 100%, то способны доминировать над любой командой. Сегодняшняя игра — отличное доказательство. Во второй игре подряд мы одержали победу над сильным соперником, не оставив ему шансов. Сегодня проявили себя в защите, поддерживали концентрацию на протяжении всех 40 минут», — заключил главный тренер ЦСКА.

«Они были намного лучше с первой и до последней минуты. Мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить сопернику», — признался главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин.