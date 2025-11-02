Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энтони Эдвардс получил технический, стоя в повседневной одежде у скамейки запасных

Во второй четверти матча «Шарлотт» — «Миннесота» суперзвезда «Вулвс» Энтони Эдвардс, пропускающий игры из-за растяжения задней поверхности бедра, получил техническое замечание «за задержку игры».

В этот момент Эдвардс стоял у скамейки запасных в повседневной одежде, поддерживая своих товарищей по команде.

Встреча закончилась победой «Тимбервулвс» — 122:105.