Стив Керр: «Сами отдали два последних матча. Нужно разбираться с этим»

Случаются непростые вечера. Ну то есть по ходу сезона всегда случаются непростые вечера, но сегодняшний не должен был становиться таким. Вчера у нас был выходной. Утром мы не проводили бросковую тренировку, в итоге хорошо отдохнули. Но уровень исполнения в концовке был очень плохим. И это обидно, потому что наши молодые ребята выкладывались на полную, чтобы создать нам преимущество в 11 очков на решающие минуты.