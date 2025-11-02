Джо Маззулла о «-27» от «Рокетс»: «Важно, как мы отреагируем в следующем матче»

«Что тут скажешь, это был не наш вечер. “Рокетс” отлично сыграли, это хорошая команда, с хорошими тренерами, они здорово подготовились. И сегодня просто был не наш вечер, на мой взгляд, такие вещи неизбежны по ходу сезона. Поэтому гораздо важнее то, как мы отреагируем в понедельник, как будем готовиться к следующему матчу и как включимся в игру в понедельник», — заявил главный тренер «кельтов».