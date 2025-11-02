Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой

Ряд игроков на скамейке, включая Скотти Пиппена, также посмеялись над товарищем по команде.
После игры Джа Морэнт выразил недовольство тренерским штабом «Гризлис», за что позже был отстранен клубом на одну игру.
Во время матча в пятницу звезда «Лейкерс» Лука Дончич раскачал Винса Уильямса, заставив потерять кроссовку. Готовившийся войти в игру Джарен Джексон прикрывал рот рукой, чтобы скрыть смех.
После игры Джа Морэнт выразил недовольство тренерским штабом «Гризлис», за что позже был отстранен клубом на одну игру.