Джарен Джексон и другие игроки «Гризлис» посмеялись над Винсом Уильямсом после эпизода со слетевшей кросссовкой

Во время матча в пятницу звезда «Лейкерс» Лука Дончич раскачал Винса Уильямса, заставив потерять кроссовку. Готовившийся войти в игру Джарен Джексон прикрывал рот рукой, чтобы скрыть смех.

Источник: Спортс"

Ряд игроков на скамейке, включая Скотти Пиппена, также посмеялись над товарищем по команде.

После игры Джа Морэнт выразил недовольство тренерским штабом «Гризлис», за что позже был отстранен клубом на одну игру.