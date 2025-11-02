Кевон Луни о форме Зайона Уильямсона: «Он пришел в тренировочный лагерь в отличной форме. Его тело выглядело великолепно»

Главный посыл, который я старался донести Зайону — быть последовательным в своей работе. Тебя могут считать парнем, который вечно травмирован. Но если ты работаешь над своим телом, следишь за питанием и играешь в каждой игре, это восприятие меняется. Я думаю, мне удалось это сделать. И я считаю, что у Зайона тоже получится", — заявил Луни в интервью EssentiallySports.