Саша Обрадович: «Джаред Батлер — талант высокого уровня и будет важен для нас»

«Поздравляю “Спартак”, они заслуженно выиграли этот матч. Возможно, в ключевые моменты, в отличие от матча с “Маккаби Тель-Авив”, где мы действовали грамотно, сегодня мы принимали плохие решения. Они забили сложные броски в конце, и победа полностью заслуженная.

Источник: Спортс"

И Яго (дос Сантос), и Джаред (Батлер) принимали хорошие решения, но в конце были некоторые промахи и потери, возможно, без причины. Джаред Батлер — талант высокого уровня и будет важным игроком для нас. Я хотел, чтобы он показал все, что умеет, но иногда это влияет на командную игру. Ему не хватает физической готовности, чтобы выйти на свой полный уровень, и все эти ошибки связаны с этим.

Везде, где я тренировал, включая «Альбу» и «Монако», всегда есть давление, а соперники получают дополнительную мотивацию против фаворитов. Нужно быть умным, сезон длинный, нужно экономить силы и мыслить на перспективу.

Мы дали отдых игрокам вроде Коди Миллер-Макинтайр и Чимы Монеке, которые сыграют в Евролиге. Никто не может ожидать, что мы будем выигрывать все, или думать, что мы лучшие. Сейчас нам это и не нужно. С этим поражением мы усвоили урок.

Мы тщательно готовимся и знаем, что нас ждет впереди — не только «Панатинаикос» и «Будучность», но и двойной тур Евролиги, и много других вызовов, — сказал Обрадович.

