Саша Обрадович: «Джаред Батлер — талант высокого уровня и будет важен для нас»

И Яго (дос Сантос), и Джаред (Батлер) принимали хорошие решения, но в конце были некоторые промахи и потери, возможно, без причины. Джаред Батлер — талант высокого уровня и будет важным игроком для нас. Я хотел, чтобы он показал все, что умеет, но иногда это влияет на командную игру. Ему не хватает физической готовности, чтобы выйти на свой полный уровень, и все эти ошибки связаны с этим.