Дилан Харпер (2-й пик драфта-2025) получил травму икроножной мышцы

Защитник поморщился от боли, пройдя к скамейке запасных. После замены новичок направился в раздевалку в сопровождении члена медицинского персонала «Сан-Антонио». После большого перерыва «Сперс» объявили, что Харпер не вернется в игру.
В матче с «Санс» защитник провел в общей сложности 11 минут и набрал 12 очков, реализовав 5 бросков из 8. До этой игры он занимал четвертое место в команде по набранным очкам (14,4 в среднем за игру), а также в пяти матчах делал в среднем 4,6 подбора, 2,4 передачи и 1,2 перехвата.
Встреча с «Финиксом» закончилась для «Сан-Антонио» первым поражением в сезоне — 118:130.