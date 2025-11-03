Шэй Гилджес-Александер о проникновении в его дом: «Если вкратце, то все мои близкие в безопасности»

«Если вкратце, все в безопасности, и это единственное, что действительно имеет значение во всей этой истории. Все остальное приходит и уходит, но мои близкие в безопасности, так что я в порядке. Я счастлив», — сказал Гилджес-Александер после сегодняшней победы «Тандер» над «Пеликанс».