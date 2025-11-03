Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер о проникновении в его дом: «Если вкратце, то все мои близкие в безопасности»

«Если вкратце, все в безопасности, и это единственное, что действительно имеет значение во всей этой истории. Все остальное приходит и уходит, но мои близкие в безопасности, так что я в порядке. Я счастлив», — сказал Гилджес-Александер после сегодняшней победы «Тандер» над «Пеликанс».

Источник: Спортс"

Преступники проникли в дом баскетболиста в районе Оклахома-Сити на прошлой неделе, пока действующий MVP НБА играл домашний матч против «Вашингтона».

В полиции не сообщили, был ли кто-то дома в момент взлома и были ли из дома похищены какие-либо вещи.

Этот инцидент продолжил череду краж со взломом в домах известных профессиональных атлетов по всей территории США в последние месяцы.

Среди спортсменов, в домах которых побывали грабители, — игроки в американский футбол Патрик Махоумс, Трэвис Келси и Джо Берроу, баскетболист Лука Дончич и хоккеист Евгений Малкин.