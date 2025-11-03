Девин Букер набрал 28 очков и 13 передач, «Финикс» прервал победную серию «Сан-Антонио»

«Санс» реализовали 14 из своих первых 20 трехочковых бросков и вели 31 очко в третьей четверти, сохранив преимущество в 102:78 перед началом четвертой. «Сперс» сократили отставание до 97:111 за 6,5 минуты до конца, но «Санс» ответили серией из 11 очков подряд.