Егор Дёмин реализовал свой первый 2-очковый бросок в НБА

В матче против «Филадельфии» Егор Дёмин воспользовался заслоном, прошел под кольцо и набрал 2 очка через центрового «Сиксерс» Андре Драммонда.

До этого попадания все попытки броска россиянина в НБА были трехочковыми.

Дёмин закончил встречу с 5 очками (2 из 4 с игры, 1 из 2 из-за дуги) и 2 передачами за 15,5 минуты на паркете.

«Бруклин» разгромно уступил «Филадельфии» — 105:129.