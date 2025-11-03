Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса

В одном из эпизодов четвертой четверти матча против «Майами» Джей Джей Редик увидел неправильное смещение от Джексона Хэйса, приведшее к двум легким очкам для соперника.

Тренер тут же взял тайм-аут и высказал свое недовольство Хэйсу.

«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» — попали в трансляцию слова Редика.

«Лейкерс» смогли довести матч до победы — 130:120.