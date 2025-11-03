«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» Джей Джей Редик пришел в ярость от игры Джексона Хэйса

Тренер тут же взял тайм-аут и высказал свое недовольство Хэйсу.
В одном из эпизодов четвертой четверти матча против «Майами» Джей Джей Редик увидел неправильное смещение от Джексона Хэйса, приведшее к двум легким очкам для соперника.
Тренер тут же взял тайм-аут и высказал свое недовольство Хэйсу.
«Какого ### ты творишь?! Боже!!!» — попали в трансляцию слова Редика.
