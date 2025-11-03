Джош Харт играет, несмотря на повреждение нерва в бросковой руке

Как сообщил сам защитник «Нью-Йорка» перед матчем с «Чикаго», у него повреждение нерва в кисти. Оно больше всего затрагивает безымянный палец его правой (бросковой) руки, но онемение и потеря чувствительности также периодически возникают в среднем пальце и мизинце. Это проявляется не только на площадке, но и в повседневных делах.