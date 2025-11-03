Тренер сборной России по баскетболу Лукич возглавил греческий «Ираклис»

Лукичу 54 года, он начал тренерскую карьеру в 1995 году. В 2006 году серб возглавил молодежную команду московского ЦСКА, которую тренировал два года. В 2008 году он был приглашен на должность главного тренера «Нижнего Новгорода», с которым проработал до 2014 года, после чего возглавил турецкий «Банвит». В 2017 году он вернулся в «Нижний Новгород» и тренировал команду до 2024 года, специалист также имеет опыт работы со сборной Индии и командой России (до 16 лет). В сезоне-2013/14 Лукич вывел «Нижний Новгород» в финал плей-офф Единой лиги ВТБ, где команда уступила ЦСКА.