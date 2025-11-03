Дрэймонд Грин о ситуации с Джа Морэнтом: «Когда Тэйлора Дженкинса уволили из “Мемфиса”, звездам показали, что их мнение ни на что не влияет»

«Когда мы сели в самолет, я говорил Стефу [Карри]: “Чувак, Джа вообще не в игре. Выглядело так, будто что-то случилось. Это совсем не Джа”. А Стеф ответил: “Тихий протест, да?” Я сказал: “Именно так это и выглядело”. А потом, после игры, мы увидели его комментарии, и я подумал: “Ага, ясно”.
Это ставит тебя перед вопросом — не начало ли это конца? И возвращает к увольнению Тэйлора Дженкинса и назначению на его место ассистента. Когда ты смотрел на их команду — Джарен [Джексон-младший], Джа и остальные — я думаю, они уважали Тэйлора Дженкинса. Я искренне верю, что они были за него. Так что, если это так, и ты просто внезапно увольняешь его, ты практически даешь Джа и, возможно, Джарену сигнал, что тебе плевать, что они думают о своем тренере.
Они показывают тебе, что их не волнует твое мнение. И обычно, когда звездам показывают, что их мнение не важно, следующий шаг — это твой уход", — сказал Грин в подкасте The Draymond Green Show.