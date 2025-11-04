Лука Дончич и Остин Ривз пропустят матч против «Портленда»

Причина отсутствия Дончича — управление нагрузкой в связи с ушибом нижней части левой ноги, у Ривза — боль в области паха.
Ожидается, что оба игрока смогут выйти на площадку в следующем матче против «Сан-Антонио», который состоится 6 ноября.
Клуб официально подтвердил, что ключевые игроки пропустят предстоящий выездной матч против «Трэйл Блэйзерс» — второй подряд для команды за два дня.
