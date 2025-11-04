Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич и Остин Ривз пропустят матч против «Портленда»

Клуб официально подтвердил, что ключевые игроки пропустят предстоящий выездной матч против «Трэйл Блэйзерс» — второй подряд для команды за два дня.

Источник: Спортс"

Причина отсутствия Дончича — управление нагрузкой в связи с ушибом нижней части левой ноги, у Ривза — боль в области паха.

Ожидается, что оба игрока смогут выйти на площадку в следующем матче против «Сан-Антонио», который состоится 6 ноября.