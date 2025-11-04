Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эл Хорфорд пропустит матч с «Финиксом»

«Голден Стэйт» предстоит сыграть два матча за два дня: первым соперником «воинов» будет «Финикс» (5 ноября), вторым — «Сакраменто» (6 ноября).

Эл Хорфорд пропустит встречу с «Санс», но, как ожидается, сыграет против «Кингс».

39-летний центровой принял участие в 5 из 7 матчах команды текущего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 4 подбора за 21 минуту.