Эл Хорфорд пропустит матч с «Финиксом»

Эл Хорфорд пропустит встречу с «Санс», но, как ожидается, сыграет против «Кингс».
39-летний центровой принял участие в 5 из 7 матчах команды текущего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 4 подбора за 21 минуту.
«Голден Стэйт» предстоит сыграть два матча за два дня: первым соперником «воинов» будет «Финикс» (5 ноября), вторым — «Сакраменто» (6 ноября).
Эл Хорфорд пропустит встречу с «Санс», но, как ожидается, сыграет против «Кингс».
39-летний центровой принял участие в 5 из 7 матчах команды текущего сезона, набирая в среднем 5,4 очка и 4 подбора за 21 минуту.