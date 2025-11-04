Ричмонд
Джа Морэнт: «Не получаю привычной радости от игры»

Во время общения с журналистами лидер «Мемфиса» заявил, что его не устраивает нынешнее положение дел. Один из репортеров поинтересовался, получает ли 26-летний разыгрывающий привычную радость от баскетбола.

Источник: Спортс"

«Нет», — ответил Джа.

В ответ на вопрос, что должно случиться для исправления ситуации он ответил «Посмотрим».

Морэнт в понедельник вернулся в состав «Гризлис» после отстранения на одну игру за поведение, наносящее вред команде.