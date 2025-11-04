Ричмонд
Джейлен Браун о 4-й четверти игры с «Ютой»: «Вся бригада судей пропустила гребаную подножку. Это стоило нам победы»

"Черт, из-за вас я штраф заработаю. Нельзя допускать таких ошибок, будучи судьей в такой момент игры. Четвертая четверть, до конца минута или меньше, и вся ваша бригада пропускает гребаное нарушение. Это стоило нам победы.

Источник: Спортс"

«Черт, из-за вас я штраф заработаю. Нельзя допускать таких ошибок, будучи судьей в такой момент игры. Четвертая четверть, до конца минута или меньше, и вся ваша бригада пропускает гребаное нарушение. Это стоило нам победы. Это неприемлемо. А потом они мне говорят: “А, мы это не заметили”. Как так вышло, что никто из вас этого не видел? Нельзя же ставить подножку в четвертой четверти и уходить безнаказанным. Это чушь собачья», — сказал Браун.

В одном из моментов концовки матча «Юта» — «Бостон» Джейлен Браун споткнулся и потерял мяч из-за подскользнувшегося перед ним Кейонте Джорджа.

Юсуф Нуркич принес «Джаз» итоговую победу броском на последней секунде.