Бывшему сотруднику «Хоукс» предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба

Экс-вице-президенту «Хоукс» по финансовому планированию и анализу Лестеру Джонсу предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба. Предполагается, что с использованием фиктивных чеков мужчина финансировал поездки на Багамы, Гавайи, в Таиланд и Швейцарию, а также покупал роскошные подарки для коллеги.