Бывшему сотруднику «Хоукс» предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба

Экс-вице-президенту «Хоукс» по финансовому планированию и анализу Лестеру Джонсу предъявлены обвинения в хищении 3,8 млн долларов у клуба. Предполагается, что с использованием фиктивных чеков мужчина финансировал поездки на Багамы, Гавайи, в Таиланд и Швейцарию, а также покупал роскошные подарки для коллеги.

Источник: Спортс"

Предполагаемые преступления 46-летнего Джонса были раскрыты в ходе аудита, проведенного командой. Управленец, который на данный момент не работает в организации, не признал себя виновным и был освобожден под залог.