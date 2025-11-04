Ричмонд
Майлз Тернер об освистывании от болельщиков «Индианы»: «Это было душераздирающе»

«Это было душераздирающе… Ты отдаешь 10 лет своей жизни, свою кровь, свой пот, свои слезы, ты соглашаешься на понижение зарплаты, ты переживаешь слухи о возможных обменах, ты пытаешься делать все правильно… Но все в порядке, я стисну зубы и пойду дальше», — сказал Тернер.

Центровой перешел в «Милуоки» летом после 10 лет карьеры в «Индиане». В сегодняшнем матче с бывшей командой болельщики «иноходцев» встретили его неодобрительным гулом.