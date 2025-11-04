Док Риверс: «Один из судей сказал: “Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть”. Но это же все равно фол»

«Разница между тем, как судят Янниса и остальных, просто поразительна. Один из судей даже сказал: “Ну да, они бьют его по рукам, но он же продолжает играть”. Я ответил: “Хорошо, но это же все равно фол”. Он достаточно сильный, чтобы эти удары не могли его остановить, но фол есть фол.