Док Риверс: «Один из судей сказал: “Ну да, они бьют Янниса по рукам, но он же продолжает играть”. Но это же все равно фол»

«Разница между тем, как судят Янниса и остальных, просто поразительна. Один из судей даже сказал: “Ну да, они бьют его по рукам, но он же продолжает играть”. Я ответил: “Хорошо, но это же все равно фол”. Он достаточно сильный, чтобы эти удары не могли его остановить, но фол есть фол.
Мне кажется, на нем нарушали правила так много раз. Я просто считаю, что его неправильно судят. Но, как бы то ни было, мы победили", — сказал Риверс.
Яннис Адетокумбо принес «Милуоки» победу над «Индианой», забив сложный бросок под сирену.