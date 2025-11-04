Ричмонд
Тайрон Лю о последней атаке матча с «Майами»: «Не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре шанс выстроить защиту»

«Я не взял тайм-аут, потому что не хотел давать Споэльстре (главному тренеру “Хит”) шанс выстроить защиту.

Кавай не получил бросок, который он хотел", — сказал Лю.

Уступая в счете «-1» за 16 секунд до конца, «Клипперс» выиграли спорный мяч и провели атаку, завершившуюся сложным дальним броском Кавая Ленарда в окружении трех защитников.