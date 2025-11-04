Демаркус Казинс: «Агрессивный тренерский стиль “Гризлис” в реалиях современной НБА — путь к катастрофе. Джа надо уходить»

Они там предпочитают агрессивный стиль, потому что им не хватает талантов, чего не скажешь про нас. Поэтому им приходится работать более фундаментально. Им нужна хорошая подготовка, чтобы компенсировать недостатки в других областях. Но такой стиль руководства в реалиях современного баскетбола НБА — верный путь к катастрофе, и «Гризлис» это продемонстрировали", — считает бывший игрок НБА.