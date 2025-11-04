Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кавай Ленард проиграл «Майами» впервые за 11 лет и 17 матчей

В последний раз звездный форвард проигрывал флоридской команде в 2014 году, когда «Сан-Антонио», за который тогда выступал Ленард, один раз оступился в финальной серии против «Майами».

С тех пор двукратный DPOY побеждал в 17 матчах против «Хит» подряд, включая плей-офф.

Сегодня «Клипперс» уступили «Майами» с минимальной разницей (119:120), а Ленард смазал потенциально победный бросок.