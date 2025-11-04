Крис Финч о Джейдене Макдэниэлсе: «Наверное, лучшая его черта — инициировать контакт и использовать его для завершения»

«Думаю, в первую очередь — в завершении проходов. Он стал принимать гораздо лучшие решения в глубине “краски”. Он завершает атаки, сохраняя равновесие. Способность Джейдена создавать контакт и использовать для завершения — наверное, лучшая его черта.
Кроме того, он просто стал «чище». Когда идет в проход, действует прямолинейно, не пытается слишком часто менять направление", — объяснил Финч.
За первые семь матчей текущего сезона Джейден Макдэниэлс в среднем набирал 18,6 очка, 4,1 подбора и 2 передачи за 33 минуты на паркете.