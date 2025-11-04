Ричмонд
Кенни Эткинсон об ограничении игрового времени Дариуса Гарлэнда: «Он не будет играть 32 минуты, но это будет приличное количество времени»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон прокомментировал возможное возвращение разыгрывающего Дариуса Гарлэнда, которое должно состояться в матче с «Филадельфией».

Источник: Спортс"

"Просто посмотрим, как он отреагирует. Повторю то, что уже говорил: он очень близок к возвращению.

Он прошел все этапы подготовки. Мы довольны его физической готовностью. Нам просто нужен зеленый свет. Как только его получим, будем действовать по обстоятельствам.

Это не будут чисто символические 12 минут. Если Дариус выйдет, будет ли это 32 минуты? Нет, но это будет приличное количество времени на площадке. А дальше мне нужно будет оценивать ситуацию, просто общаться с ним и смотреть, как он себя чувствует", — сказал Эткинсон.