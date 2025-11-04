Коллин Гиллеспи о Ройсе О’Ниле: «В его арсенале есть все виды бросков»

«Ройс — снайпер. В его арсенале есть все виды бросков: с ведением, со смещением в сторону, после ложного показа. Поэтому, когда он на площадке, мы знаем — он охотится за трехочковыми, и стараемся его находить, потому что такой игрок может полностью изменить ход игры, когда он разогрет и набрал ритм», — сказал Гиллеспи.