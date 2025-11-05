Стив Нэш рассказал, как Стеф Карри заставил его завершить карьеру в 2014 году

«Работал так упорно перед тренировочным лагерем. Первая игра предсезонки прошла довольно успешно. А на следующий день у меня начались спазмы. Пропустил неделю перед матчем с “Голден Стэйт”, но решил понять, могу ли я выходить с травмой.
Опекал Стефа, они набрали что-то вроде 50 в первой четверти. Во всяком случае казалось именно так. Он носился по площадке, Стив Керр каждое владение проводил через него. Все смеются. Элвин Джентри ржет надо мной: «Не-не, все в порядке, давай посмотрим, на что ты способен».
3−4 дня еще подумал и понял, что нет. Пора", — рассказал Нэш под хохот Джеймса и Карри.