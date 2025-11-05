Ричмонд
Стив Нэш рассказал, как Стеф Карри заставил его завершить карьеру в 2014 году

Разыгрывающий «Лейкерс» Стив Нэш вошел в «предсезонку» чемпионата-2014/15 с намерением провести еще год, но отказался от своих планов и официально завершил игровую карьеру в марте. На подкасте Леброна Джеймса в беседе со Стефом Карри Нэш поделился историей об этом решении.

«Работал так упорно перед тренировочным лагерем. Первая игра предсезонки прошла довольно успешно. А на следующий день у меня начались спазмы. Пропустил неделю перед матчем с “Голден Стэйт”, но решил понять, могу ли я выходить с травмой.

Опекал Стефа, они набрали что-то вроде 50 в первой четверти. Во всяком случае казалось именно так. Он носился по площадке, Стив Керр каждое владение проводил через него. Все смеются. Элвин Джентри ржет надо мной: «Не-не, все в порядке, давай посмотрим, на что ты способен».

3−4 дня еще подумал и понял, что нет. Пора", — рассказал Нэш под хохот Джеймса и Карри.