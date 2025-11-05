Ричмонд
«Гордость и ответственность». Девин Букер сравнил свою роль в «Финиксе» с историями Стефа Карри, Дирка Новицки и Кобе Брайанта

«Стеф Карри занимает особое место в сердцах всех болельщиков “Голден Стэйт”. Ко мне похожее отношение к Финиксе. Нечто особенное. Трудно даже объяснить. Ничего другого мне не нужно.

Гордость и ответственность. Которые я пытаюсь передать молодым парням. У меня была пара длинных походов в плей-офф, которые заставляли город искрить, хочу вернуть это ощущение.

Меня приняли сразу в 18 лет. Не отказывались в тяжелые времена. Город наблюдал за моим ростом. Думаю, у Стефа похожие чувства. Мы оба никуда не денемся.

Среди других сразу вспоминаются Тим Данкан, Дирк Новицки, Кобе Брайант. Смог встретиться с ними ближе к концу их карьер. Увидеть их прощальные туры, отношение. Нет только от их городов, но и от всей НБА, признание их верности«, — поделился защитник “Санз” Девин Букер.