«Оклахома» установила рекорд клуба, начав сезон с 8 побед подряд

Перед игрой с «Клипперс» команда повторила свой прошлогодний результат — 7−0, войдя в короткий список из команд («Хьюстон»-1990-е, «Бостон»-1960-е), которым удавалось подобное 2 раза подряд.

Команда уверенно справилась с «Клипперс» (126:107) и установила рекорд клуба по стартовой серии — 8−0.

Действующие чемпионы остались единственным непобежденным коллективом в текущем розыгрыше.