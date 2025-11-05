Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александер Секулич после матча с УНИКСом: «Во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию»

"Сейчас у нас тяжелый период. Иногда у нас даже не набирается десяти игроков на тренировке из-за травм, болезней и прочего. Тем не менее, мы не выходили сдаваться. Мы вышли бороться и играть против очень сильного соперника.

Источник: Спортс"

В первой половине, скажем так, мы были относительно успешны, несмотря на множество ошибок. Но во второй половине, спустя примерно пять минут третьей четверти, мы просто потеряли концентрацию — возможно, из-за усталости, а может, по другим причинам, не знаю.

Кроме того, в первой половине мы старались играть агрессивно, атаковать соперника в нападении. Мы часто выходили на линию штрафных, но во второй половине почему-то этого не получилось. Не знаю, почему. Соперник провел отличную работу: в первой половине они совершили 16 фолов, а во второй — всего 6. Думаю, в этом плане они сыграли очень хорошо.

Основная причина поражения, на мой взгляд, — потери во второй половине. Ребята на площадке действительно бьются, работают на максимум, особенно Воронцевич. Он делает все возможное, но нам просто нужно дождаться восстановления травмированных игроков, чтобы быть конкурентоспособными против лучших команд", — сказал Секулич после матча.