Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги победного матча с «Зенитом» (91:72) в групповом этапе WINLINE Basket Cup.

Источник: Спортс

«Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником. Каждый матч в Winline Basket Cup значим в турнирном плане. И УНИКС, и “Зенит” испытывают кадровые проблемы из-за травм. Считаю, мы хорошо подготовились к игре и показали качественный баскетбол, несмотря на проблемы с составом.

Проблемы с фолами? В эти моменты важно не терять концентрацию. Сегодня уже в первой половине у трех игроков было по три фола, у одного — четыре, что создавало большое давление. В таких условиях играть, конечно, намного сложнее. Но сегодня мы действовали собранно, поэтому избежали массовых потерь из-за перебора фолов", — заявил Перасович.

Также главный тренер УНИКСа прокомментировал переход в команду Алексея Шведа.

«Алексей — хороший игрок, который знает баскетбол и способен помочь нам. После травмы Пэриса Ли у нас нет чистых первых номеров. Дмитрий Кулагин вынужден играть разыгрывающего, но он комбогард. Сейчас нам нужен плеймейкер. Рассчитываем, что Швед поможет нам закрыть эту позицию», — сказал 60-летний специалист.