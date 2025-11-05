Велимир Перасович после матча с «Зенитом»: «Сегодня мы добились важной победы над сильным соперником»

Проблемы с фолами? В эти моменты важно не терять концентрацию. Сегодня уже в первой половине у трех игроков было по три фола, у одного — четыре, что создавало большое давление. В таких условиях играть, конечно, намного сложнее. Но сегодня мы действовали собранно, поэтому избежали массовых потерь из-за перебора фолов", — заявил Перасович.