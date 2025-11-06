Зак Лавин и Домантас Сабонис пропустят матч против «Голден Стэйт»

Отсутствие Лавина и Сабониса создает сложности для «Кингз», так как оба игрока играют ключевую роль в команде. В текущем сезоне Лавин в среднем набирает 27,4 очка, 3,4 подбора и 2 передачи за 37 минут на площадке, а Сабонис — 14,5 очка, 14,2 подбора и 4 передачи за 35 минут игрового времени.