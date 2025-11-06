Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я буду играть и собираюсь делать великие вещи». Клэй Томпсон прокомментировал решение Джейсона Кидда перевести его на скамейку

Перед матчем с «Новым Орлеаном» главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд решил посадить форварда Клэя Томпсона на скамейку запасных.

Источник: Спортс"

До этой игры Томпсон выходил в стартовой пятерке во всех свох матчах за «Маверикс». Однако старт сезона у него получился крайне неубедительным, и Кидд решился на перестановки на фоне проблем команды в атаке.

"Ничего не имею против. Я буду играть и собираюсь делать великие вещи. И это случится очень скоро, я в этом уверен.

Первые пять матчей дались мне тяжело — было сложно поймать дыхание и вернуть легкость в ногах. Теперь я наконец снова чувствую себя собой. И, как снайпер, ты просто знаешь: когда мяч легко срывается с кисти, значит, впереди большие вещи", — заявил Томпсон.